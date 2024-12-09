РФ захопила за листопад майже вп'ятеро більше територій, ніж за весь 2023 рік – інфографіка

Перш за все, швидке просування ворога відбувається через нестачу ресурсів в України та використання нової тактики.

Російські війська за листопад 2024 захопили майже вп'ятеро більше територій України, ніж за весь 2023 рік. Так, за останній місяць осені ворог окупував 702,1 кв. км. територій.

Про це свідчить інформація з інфографіки UA War Infographics.

"Рекордна швидкість окупації території: за листопад 2024 росія захопила майже вп'ятеро більше, ніж за весь 2023 рік", – йдеться в повідомленні.

Так, згідно з даними на інфографіці, за 2023 рік російські війська окупували 148,6 кв. км. А в листопаді 2024 року ворог захопив 702,1 кв. км.

Площа України, яку РФ захоплювала щомісяця 2024 року:

січень – 33,1 кв. км,

лютий – 138,

березень – 55,

квітень – 85,9,

травень – 201,1,

червень – 50,

липень – 177,2

серпень – 350,7,

вересень – 467,7,

жовтень – 538,8,

листопад – 702,1.

У повідомленні також названі причини швидких просувань ворога на фронті.

"Останніми місяцями Росія почала активно просуватися на полі бою. Основними причинами цього є дефіцит особового складу, а також зброї та техніки в України, поставка яких відбувалася з великою затримкою, та використання Росією нової тактики штурмів – масового використання багі та мотоциклів", – йдеться в інфографіці.

Кількість захоплених ворогом територій України за 2023 та 2024 роки / Інфографіка: UA War Infographics

Нагадаємо, наприкінці листопада Reuters із посиланням на дані DeepState повідомило, що протягом того місяця росіянам вдалося захопити 600 кв. км українських територій, що дорівнює половині Лондона. Основне просування ворога – в Донецькій області.

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