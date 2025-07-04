РФ захопила два населених пункти на Харківщині та просунулася далі

Росіяни просуваються на Харківщині / © Associated Press

Реклама

Російські військові окупували два населені пункти у Харківській області — Мілове та Строївку.

Про це повідомив аналітичний проєкт DeepState у ніч проти 4 липня.

Крім того, противник просунувся поблизу Тополі на Харківщині, а також Федорівки та Піддубного на Донеччині.

Реклама

Раніше російські окупанти зайняли село Коптєве, а також позиції у Торецьку, Новосергіївці, біля Диліївки, Мирного, Разіного, Веселого та Комара у Донецькій області.

Раніше повідомлялося, що попри мільйон втрат і економічний тиск, Кремль не бачить причин завершувати війну проти України наразі. Аналітики прогнозують переламний момент 2026 року, коли вичерпаються радянські запаси зброї та економіка РФ відчує справжній удар.

Заступник очільника Офісу президента, полковник Павло Паліса під час візиту української делегації до Вашингтона заявив, що Путін прагне 2026 року окупувати всю українську територію на схід від Дніпра й закрити для України вихід до Чорного моря.