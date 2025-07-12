РФ захопила два села на сході України та просунулась одразу на кількох напрямках - DeepState

Армія РФ / © Associated Press

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Російські сили захопили села Зірка (на межі Дніпропетровської та Донецької областей) та Білогорівку на Луганщині.

Про це повідомляє військовий аналітичний проєкт DeepState.

За їхніми даними, також зафіксовано просування окупантів одразу на кількох напрямках. Зокрема, ворог активізувався в районі села Комар на південному заході Донецької області, біля населених пунктів Радьківка, Коптєве та Новоторецьке.

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Особливу увагу аналітики звертають на ділянку Новоторецьке — Новоекономічне, звідки, за їх оцінками, російські війська можуть намагатися вийти до північних околиць Покровська.

Крім того, підтверджено просування російських сил і на північ від Куп’янська, що на Харківщині.

На мапі бойових дій від DeepState видно активне зміщення лінії фронту, що свідчить про збільшення інтенсивності атак та зміну тактичної ситуації на окремих ділянках.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ГУР оприлюднило наказ командира РФ про страту українських військовополонених.

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