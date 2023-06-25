РФ закінчила підготовку теракту: Буданов попередив про вибухівку біля енергоблоків Запорізької АЕС

Голова Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов повідомив, що Росія завершила підготовку до теракту на Запорізькій АЕС. Терористи розмістили вибухівку біля чотирьох з шести енергоблоків атомної електростанції.

Про це він сказав в інтерв’ю британському виданню The New Statement .

Кирило Буданов наголосив, що Росія завершила підготовку до теракту на ЗАЕС. Він пояснив, що ядерні реактори без охолодження можуть розплавитись за період від 10 годин до 14 днів. До аварії на електростанції можуть також призвести підвищення росіянами напруги на лініях електропостачання до станції.

"План теракту на ЗАЕС повністю розроблений та затверджений. Для прискорення катастрофи вони можуть використати технічні засоби", - сказав голова військової розвідки.

Буданов зазначив, що росіяни замінували ставок-охолоджувач ЗАЕС та залишили техніку з вибухівкою біля 4 з 6 енергоблоків.

"Ніколи ситуація не була такою серйозною, як зараз", - наголосив керівник ГУР.

Буданов вважає, що росіяни можуть вчинити теракт через свою поразку на лівому березі Дніпра, щоб створити ядерну катастрофу. Також РФ може здійснити атаку на ЗАЕС із витоком радіації як “превентивний захід”, що зупинити наступ ЗСУ та "заморозити" війну.

Нагадаємо, український президент Володимир Зеленський попередив, що Росія готується до теракту на Запорізькій АЕС із викидом радіації.

Тим часом експерти стверджують, що наслідки аварії на ЗАЕС можуть бути вдесятеро потужнішими, ніж на ЧАЕС.

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