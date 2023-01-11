РФ закрила кордон для військовозобов'язаних росіян, навіть обмежено придатних: деталі від розвідки

В РФ від 9 січня обмежили виїзд з країни військовозобов’язаним, зокрема і обмежено придатним до служби.

Відповідний наказ російська ФСБ надіслала до всіх прикордонних управлінь країни, які є в структурі ФСБешників, інформує ГУР МО України.

"Від 9 січня 2023 року від 00 годин 00 хвилин прикордонним управлінням фсб росії забезпечити обмеження виїзду за межі території російської федерації громадян, які мають висновок про готовність до воєнної служби з категорій "А", "Б" і "В", - йдеться в тексті наказу.

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Таким росіянам закрито можливість виїзду з РФ в усіх пунктах пропуску на всіх напрямках. При цьому, як випливає з тексту наказу, виїзд заборонять також громадянам категорії "В", тобто обмежено придатним до військової служби.

Призовники, які належать до цієї категорії, звільняють від призову в мирний час, звільняють від військових зборів та зараховують до запасу.

До слова, РФ готується до нової хвилі мобілізації, акцентуючись на кількості, а не якості мобілізованих. Американський генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес вважає, що це потрібно Росії, щоб поповнити кадри для війни в Україні. Годжес переконаний, що Москва хоче використати "мобіків", щоб затягнути бойові дії.

Ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко висловив думку, що друга хвиля мобілізації в Росії не допоможе їй отримати стратегічну перевагу у війні, але Володимир Путін буде намагатися завалювати Україну трупами своїх солдатів.

Тим часом військова розвідка Британії вважає, що Росія готує відчайдушний наступ протягом наступних кількох тижнів. Генерал лорд Річард Даннатт, колишній начальник британського Генштабу, нагадав, що Москва призвала на військову службу ще від 200 000 до 300 000 росіян, яких кинуть для чергової атаки. Даннатт зауважив, що сподіватися на врегулювання війни шляхом переговорів, зараз чи в майбутньому, нереально, оскільки немає спільної точки для початку переговорів . Рішення має бути ухвалене на полі бою.

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