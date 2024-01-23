РФ залежить від артснарядів КНДР і не здатна вести війну понад два роки – капітан запасу ВМС

Капітан 1-го рангу запасу ВМС ЗС України та заступник начальника штабу ВМС ЗСУ у 2004-2020 рр. Андрій Риженко наголосив, що Росія вже має проблеми з виготовленням озброєння. На його думку, країна-агресорка не зможе вести війну понад два роки.

Про це він розповів в ефірі "Еспресо".

"Фонд національного добробуту РФ вже наполовину випотрошений. Коштів немає, щоб покривати усі негаразди, які пов'язані з санкціями й падінням ціни на нафту. І це все відбувається на фоні того, що американці поступово нарощують тиск, щоб санкції виконувалися. До речі, сьогодні росіяни не використовували "калібри", і це теж цікавий факт. Це є індикатором того, що росіяни мають проблеми з виготовленням ракет. Тому Росія не здатна понад два роки вести таку війну, а наші можливості повністю залежать від допомоги з боку партнерів", - пояснив Риженко.

Він також додав, що проблеми з озброєнням мають і Росія і Україна. Проте Росія вже критично залежить від артилерійських снарядів Північної Кореї і це серйозний показник.

"Кількість російської техніки, яка виводиться нашими військовими з ладу, це також дуже серйозний показник. Тому що росіяни нібито військову промисловість поставили на рейки воєнного часу, але кількість озброєння ніяк не задовольняє їхні потреби, і навіть не покриває їхні втрати", - резюмував Андрій Риженко.

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