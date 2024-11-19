РФ залишилося 5,5 км до закриття котла на південь від Курахового – аналітик BILD

Крім того, окупанти просуваються і на північ від Курахівського водосховища.

Російським окупантам залишилося 5,5 км до закриття котла на південь від Курахового.

Про це заявив аналітик німецького видання BILD Юліан Рьопке.

За його інформацією, минулого тижня окупанти увійшли до села Дальнє Донецької області та розсікли надвоє напівкотел поблизу міста Курахове.

"На південь від Дального кілька сотень солдат ЗСУ продовжують обороняти 5-6 сіл на берегах річки Сухі Яли. Тепер російські окупанти повністю зайняли Дальнє, а також підійшли до села Трудове. Таким чином коридор для відходу ЗСУ через села Успенівка та Константинопольське скоротився до 5,5 км", – йдеться в повідомленні.

Фото: The Bild

Також читайте Бої за Курахове: чим Україні загрожує втрата цього важливого міста

Крім того, окупанти просуваються і на північ від Курахівського водосховища. За словами Рьопке, там росіяни захопили селище Іллінка та підійшли до села Берестки, а також зайняли підходи до автомобільної та залізничних переправ у бік Курахового.

"Мости там зруйновані, але ЗС РФ тепер можуть обстрілювати місто з півночі лише з 1-1,5 км. Якщо їм вдасться відновити міст і перейти дамбу, то вони можуть атакувати Курахове з півночі", – вважає Рьопке.

Раніше військовий експерт Денис Попович попередив, що для Сил оборони існує загроза оточення на Курахівському напрямку.

Читайте також:

Оточення Курахове продовжується. Ситуація на фронті на 19 листопада

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.