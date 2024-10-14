РФ залучає до війни проти України військових КНДР: наскільки це небезпечно і як вплине на фронт

Ні Москва, ні Пхеньян не приховують посилення військової співпраці.

Повідомлень про те, що північнокорейські солдати воюють в Україні на боці Росії, стає дедалі більше. Пхеньяну потрібні гроші і технології, Москві - солдати і боєприпаси, обидві сторони зацікавлені в розвитку співпраці.

ТСН.ua - про те, чи воюють солдати КНДР в Україні і чим вони можуть допомогти російській армії.

4 жовтня Kyiv Post повідомив, що внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 військових. Серед них, зокрема, були шестеро військових з КНДР, які проводили консультації з російською армією.

Kyiv Post повідомив, що внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 військових. Серед них, зокрема, були шестеро військових з КНДР, які проводили консультації з російською армією. 12 жовтня у Washington Post повідомили, що кілька тисяч солдатів КНДР проходять навчання в РФ і можуть потрапити на війну проти України до кінця року.

у Washington Post повідомили, що кілька тисяч солдатів КНДР проходять навчання в РФ і можуть потрапити на війну проти України до кінця року. 13 жовтня український партизанський рух "СРОК" ("Смерть російським окупантам і колаборантам") зазначив, що його представники встановили місце перебування військовослужбовців КНДР в окупованій частині Донеччини.

Напередодні Володимир Зеленський у щоденному зверненні до українців розповів про те, що Росія і Північна Корея дійшли згоди про впровадження солдатів КНДР до армії Путіна.

Президент наголосив, що з боку Заходу потрібне збільшення тиску на агресора, який Росія не повинна витримати. І до того ж, за його словами, потрібно працювати над тим, щоб не допустити ще більшої війни.

Що кажуть військові

Окремі спеціалісти Північної Кореї вже давно співпрацюють з росіянами в інженерній галузі та ППО.

Таку думку висловив заступник командира Третьої окремої штурмової бригаді (3 ОШБр) Максим Жорін, коментуючи можливу присутність військових КНДР в армії РФ.

"Окремі спеціалісти Північної Кореї давно вже проводять спільну роботу з рф - маю на увазі в першу чергу ППО, інженерів", - заявив він.

Що стосується піхоти, то, на думку Жоріна, це буде не найбільш мотивована та якісна піхота, але це у будь-якому випадку люди, які потрібні на фронті.

"Вплинути на ситуацію вони можуть суттєво, навіть якщо замінять російські підрозділи в тилу", - висловив упевненість військовий.

А Євген Дикий розповів, чим може обернутися відправка військ КНДР до України. З його слів, це загрожує початком більш глобального конфлікту, ніж війни між двома державами.

Є висока ймовірність, що військові з КНДР воюють на боці рф в Україні / Фото: Associated Press

Іван Тимочко, очільник Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ, зазначив, що у війні проти України до союзу Росії та Білорусі може приєднатися і КНДР, перекинувши свої війська.

"Якщо ми будемо мати технологічну підтримку від наших союзників, то людський потенціал Північної Кореї та Росії, звичайно, створить нам проблеми, але не глобальні. Буде загроза в тому, що КНДР, як проксі Китаю, спробують провокувати Захід у зіткненні з Південною Кореєю. А це серйозно зможе впливати на активність Японії, Південної Кореї чи США в підтримці України. Думаю, тут багато нюансів виникає. Однак, передусім – перевірка наших західних союзників, як вони будуть реагувати", - зауважив Іван Тимочко.

З його слів, в Путіна було більше розрахунку на Іран, саме на постачання іранських "Шахедів" та ракет, але Іран втягнувся наразі у війну з Ізраїлем, який активно підтримують і Велика Британія, і США.

На його думку, КНДР буде третьою країною, яка вступить у війну на боці Росії.

"Ці країни - Білорусь, Росія і Північна Корея. Бо багато білоруських військових, яких задіювали у перші дні широкомасштабного вторгнення, змінили шеврони на російські та пішли воювати. Ми це пригадуємо", - додав Тимочко.

Генерал армії України, голова Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010 рр.) Микола Маломуж вважає, що участь військових КНДР у великих операціях в Україні малоймовірна.

"Між Росією і Північною Кореєю існує договір про військово-політичне співробітництво. Тому КНДР сьогодні передає як балістичні, так і тактичні ракети, а також різні види озброєння, боєприпаси та направляє спеціалістів. Північна Корея має напружені відносини з Південною Кореєю. Найближчим часом Південна Корея підніме значні сили в плані бойової готовності проти КНДР. Північна Корея постійно загрожує балістичними ракетами навіть США, тому американці сьогодні чітко націлюють свої ракети на неї", - пояснив Маломуж.

За словами генерала армії України, відправити до України військові контингенти Кім Чен Ин не посміє.

Що відомо про північнокорейську армію

Як і сама Північна Корея, її армія - максимально закрита структура, її склад відомий лише приблизно, а оцінки боєздатності викликають суперечки. Головна її особливість - це чисельність.

У країні діє загальна військова повинність, зокрема й для жінок, термін обов'язкової служби становить від трьох до 10 років залежно від роду військ.

За даними Міжнародного інституту стратегічних досліджень, 2018 року збройні сили КНДР були четвертими за величиною у світі й налічували близько 1,2 млн людей.

Військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих зазначив, що північнокорейська армія є п'ятою у світі за чисельністю.

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