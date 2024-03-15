РФ залучає резерви для наступу: чи зможуть окупанти пробити оборону ЗСУ

Російські війська направляють технічні та оперативні резерви, щоб підтримати темп наступу на сході України.

Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті йдеться про те, що військовий оглядач Костянтин Машовець у Facebook повідомив, що російське військове командування виділяє тактичні та оперативні резерви для наступу на Лиманському напрямку, у районі Бахмута, а також на заході та південному заході Донецької області, щоб не допустити подальшої стабілізації лінії фронту українськими силами в цих районах.

З його слів, багато з цих резервів призначалися для прориву української оборони, а не для підтримки поточних російських наступальних операцій.

Повідомляється, що ЗС РФ нещодавно направили додаткові підрозділи 3-го армійського корпусу для бойових дій на південний захід від Бахмута. Також було відправлено невказаний резервний полк 20-ї мотострілецької дивізії та 10-й танковий полк для бойових дій на південний захід від Донецька.

Крім того, як йдеться у звіті, частини 272-го мотострілецького полку вирушили на Лиманський напрямок.

Машовець додав, що окупанти все ще володіють резервами для подальшої активізації наступальних операцій, але цих резервів, ймовірно, буде недостатньо, щоб зруйнувати оборону України.

Раніше стало відомо, що Сили оборони України на початку березня змогли закріпитися на захід від Авдіївки й уповільнити просування російських окупантів. Однак ЗС РФ можуть відновити наступ.

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