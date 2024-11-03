РФ залучила резерви і багато штурмових груп: військовий про наступ на Покровськ

Ситуація на Покровському напрямку залишається складною. Наприкінці жовтня окупанти розпочали штурмові дії, залучивши великі резерви в напрямку Селидового.

Про це заявив офіцер бригади, майор Віталій Міловідов в інтерв'ю "Українському радіо".

З його слів, загарбники сконцентрували основні сили та основний удар напрямку населеного пункту Вишневе.

"Чисельність ворожих груп не зменшується. Ворог підготував велику кількість резервів, залучив їх одночасно з декількох напрямків, готуючи завчасно собі плацдарми для просування південніше та північніше. Також залучає велику кількість штурмових груп, які намагаються рухатися і в день, і вночі", - наголосив військовий.

Російські військові обстрілюють артилерією різного калібру, активно застосовує РЕБ-засоби, намагаються залучати броньовану техніку. За словами Міловідова, протягом вчорашньої доби на позиції його підрозділу - 15-ї бригади оперативного призначення НГУ - здійснювалися сім спроб наступів. Українські оборонці їх успішно відбили

На Покровському напрямку війська РФ залучають велику кількість живої сили та регулярно застосовують "тактику масованих піхотних штурмів".

"Щодо Покровська, місто вагоме і логістично вигідне. Ворог має намір реалізувати свої стратегічні цілі. Варто стримувати на тих рубежах, які є. Мову про Покровськ потрібно трошки відтерміновувати або не ставити в перспективу і докладати максимум зусиль,щоб не допустити просування ворога далі. Сьогодні докладається максимум зусиль, залучаються всі наявні силові засоби для того, щоб цього не допустити", - сказав військовослужбовець.

Як повідомляв військовий експерт Дмитро Снєгирьов, російська армія намагається оточити угруповання ЗСУ на Донеччині. Армія РФ тисне на позиції українських оборонців в районі міста Часів Яр.

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