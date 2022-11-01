РФ перемістила окупаційну "адміністрацію" з Херсона до Скадовська - Генштаб

Російські окупанти продовжують примусове переміщення цивільних на захоплених територіях Херсонської області.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 1 листопада.

Росіяни залякують цивільних мешканців, поширюючи інформацію про можливий підрив греблі Каховської ГЕС. Водночас місцеве населення позбавлене засобів комунікації.

Російську окупаційну "адміністрацію" Херсона перемістили до Скадовська.

Постійні втрати особового складу командування окупантів намагається компенсувати мобілізованими військовослужбовцями. З "відмовниками" проводять так звану "роботу" співробітники ФСБ.

"Евакуація" чи депортація: як окупанти роблять Херсонщину безлюдною

Нагадаємо, що гауляйтер Херсонщини Володимир Сальдо оголосив про "евакуацію" місцевого населення на лівий берег Дніпра. Загарбники також почали евакуювати так звані "державні" установи.

Мер Мелітополя Іван Федоров висловив думку, що окупанти готують примусову депортацію Херсона, тому що хочуть заселити місто лояльними до Росії жителями.

Сьогодні стало відомо, що росіяни готуються до оборони Нової Каховки, тому вивозять місцевих. У місті залишилося 10% мешканців.

Окупаційна "влада" намагається всіляко змусити людей "евакуюватися" з Херсонщини. Зокрема, місцевим відключають електрику й воду, блокують доступ до Інтернету. Крім того, росіяни лякають ракетними ударами з боку ЗСУ.