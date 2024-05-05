РФ атакує "Іскандерами" замість "Оніксів": в ОК "Південь" пояснили, чому ворог змінив тактику

Російські окупанти продовжують масовані обстріли Одещини, проте ворог змінив тактику. Якщо раніше загарбники атакували "Оніксами", то тепер найчастіше використовують "Інскандери".

Про це розповів начальник Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

Він каже, що російський ворог викорстовує ту зброю, яку вважає ефективнішою.

Чому росіяни б'ють по Одесі "Іскандерами"

Плетенчук припустив, що ворог може комбінувати системи озброєння, яке ймовірно, залежно від наявності боєзапасу. Втім, це може відбуватися й з якихось інших міркувань.

"Використовують доступний ресурс. Використовують той ресурс, який вони вважають більш ефективним. "Онікси" – це застосування протикорабельної системи, яка в принципі призначена для інших цілей, – повідомив Плетенчук.

Раніше ми повідомляли, що у ніч проти 19 квітня російські війська атакували Одещину іранськими безпілотниками типу "Shahed". Минулося без потерпілих.

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