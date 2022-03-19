РФ замінувала шляхи від Босфору до Одеси, звинувативши в цьому Україну (фото)

РФ замінувала шляхи від Босфору до Одеси, звинувативши в цьому Україну (фото)

Судна попереджають про загрозу підриву на мінах, які дрефтують.

Росія замінувала шляхи від Босфору до Одеси традиційно заявивши, що це, мовляв, "українські" міни.

Про це керівник проєкту "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" Андрій Клименко.

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За його інформацією, вчора, 18 березня, морський порт Сочі направив судновласникам та капітанам суден у регіоні попередження про загрозу "підриву на мінах українських ВМС, які дрейфують у Чорному морі".

"Увага! Реальна небезпека на морі: РФ замінувала рекомендовані шляхи від Босфору до Одеси і повідомила, що це українські міни. Чергова небезпечна дезінформація з боку ворога", - написав Клименко.

Він також повідомив про те, що за даними джерел BlackSeaNews, йдеться про мінування з боку ЧФ РФ рекомендованих шляхів комерційних суден від Босфору в напрямку Одеси. Клименко додав, що міни, які дрейфують в штормовому морі неможливо підрахувати.

"Зауважимо, що міни, які дрейфують в штормовому морі підрахувати неможливо в принципі - це може зробити тільки той, хто їх встановлював", - пояснив Клименко.