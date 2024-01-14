РФ запекло атакує на семи напрямках: головне зі зведення Генштабу

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

Протягом доби, 14 січня, на фронті відбулось 86 бойових зіткнень.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Ворог активно застосовує авіацію та квадрокоптери типу FPV, проводить штурмові дії за підтримки бронетехніки.

Загалом росіяни завдали 3 ракетних та 60 авіаційних ударів, здійснили 45 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ситуація на окремих напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 35 населених пунктів.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили 3 атаки в районах Синьківки та Петропавлівки Харківської області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

Синьківка і Петропавлівка на карті / Фото: Deepstatemap

Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів.

На Лиманському напрямку відбито 14 атак біля Макіївки, Білогорівки Луганської області та Верхньокам’янського Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення.

Противник завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки, Серебрянського лісництва Луганської області та Веселого Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 15 населених пунктів.

Українські військові на одному з напрямків / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

На Бахмутському напрямку відбито 5 атак противника поблизу Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Богданівки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів.

На Авдіївському напрямку відбито 9 атак ворога в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 13 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області. Тут окупанти, за підтримки авіації, безуспішно намагалися покращити тактичне положення. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут росіяни, за підтримки авіації, 15 разів безуспішно намагалися прорвати оборону наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилися Красногорівка, Георгіївка, Максимільянівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Костянтинівка.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Володимирівка Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів.

На Запорізькому напрямку відбито 9 атак поблизу Червоного, західніше Вербового та Роботиного Запорізької області, де ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів.

На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнав безпосередньо центр Херсона та населений пункт Станіслав Херсонської області. З реактивних систем залпового вогню ворог здійснив обстріли в районах Тягинки, Іванівки, Інгульця, Микільського, Садового, Чорнобаївки та Станіслава на Херсонщині.

Плацдарм на лівому березі Дніпра

Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 6 безуспішних штурмових дій. У Генштабі запевнили, що ЗСУ й надалі утримують зайняті позиції та завдають противнику значних втрат.

Удари у відповідь

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 4 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також ППО знищила одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 3 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 засобу протиповітряної оборони та 2 складах боєприпасів противника.

Раніше у ЗСУ назвали ключовий напрямок окупантів на сході.

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