Війна
159
2 хв

РФ запускає "бюджетну крилату ракету", щоб обійти українську оборону: чим вона небезпечна

Нова версія ударного російського безпілотника «Герань-5» фактично є бюджетною крилатою ракетою, створеною для подолання сучасної української системи ППО. Швидкість новинки робить її недосяжною для зенітних дронів та мобільних вогневих груп.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Герань-5

«Герань-5» запускається з літака і розвиває швидкість до 600 км/год / © Сергій Флеш

Ворог адаптується до українських методів боротьби з «Шахедами». Після невдалої ставки на реактивну «Герань-3», росіяни випустили значно серйознішу зброю — «Герань-5».

Детальний аналіз новинки опублікував військовий експерт із радіоелектронної боротьби та зв’язку Сергій «Флеш» Бескрестнов у своєму Telegram-каналі.

Чому з’явилася «Герань-5»

За словами експерта, попередня модель — реактивний «Шахед» («Герань-3») — не виправдала сподівань Кремля. Його крейсерська швидкість (290-330 км/год) виявилася недостатньою, і українські зенітні дрони успішно його перехоплювали.

Тому Росія створила «Герань-5», яка за формою більше нагадує ракету.

Основні характеристики:

  • Швидкість: 500-600 км/год. Це робить її недосяжною для вертольотів та наявних моделей зенітних дронів. Мобільні вогневі групи (МВГ) також безсилі проти такої цілі.

  • Дальність: до 1500 км (з класичним зарядом 50 кг) або 1000 км (з посиленим зарядом 90 кг). Це покриває всю територію України.

  • Висота: до 6 кілометрів.

Запуск з літака

Важливою особливістю «Герань-5» є можливість скидання з реактивного літака-носія.

«Це збільшує дальність польоту, швидкість польоту (особливо в прифронтовій зоні) і дає можливості маневру (запуск з будь-якої точки, а не з відомих нам локацій)», — пояснює «Флеш».

Начинка і загрози

Експерт підтверджує наявність у «Герань-5» систем супутникової навігації та активного висотоміра (як у плануючих бомбах УМПБ-5Р). Повний склад електроніки стане відомим лише після вивчення уламків.

Сергій Бескрестнов наголошує, що ступінь загрози від цієї зброї залежатиме від двох факторів:

  1. Темпів розвитку українських зенітних дронів.

  2. Співвідношення ціни виробництва «Герань-5» до її реальної ефективності на полі бою.

Нагадаємо, Іран продемонстрував новий безпілотник-камікадзе Hadid-110. За даними державних медіа та технічних описів американської військової бази OE Data Integration Network, він може розвивати швидкість до 510 км/год.

