РФ запускає сотні дронів щодобово: Ігнат розповів, що рятує Україну від авіаційного терору

Наслідки обстрілів РФ. / © t.me/V_Zelenskiy_official

Реклама

Росія збільшує інтенсивність атак дронами-камікадзе, зокрема “Шахедами”, і Україні необхідно шукати раціональніші, дешевші способи для їх знищення.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

“Ми вже бачили цілодобові атаки, коли “Шахеди” летіли з півгодинною паузою. Це може повторитися знову — усе залежить від того, скільки Росія зможе виготовити та поставити”, — зазначив Ігнат.

Реклама

За його словами, у збитих дронах і ракетах продовжують знаходити західні компоненти, які Росія обходить санкційними шляхами. Тому важливо не лише зміцнювати оборону, а й перекривати можливості РФ заробляти гроші та купувати технології для виробництва зброї.

Окремо Ігнат звернув увагу на нову тенденцію: збільшення кількості дронів-імітацій, які виглядають і звучать як “Шахеди”, але є хибними цілями. “Це серйозне навантаження для ППО, яка має реагувати на кожен об’єкт — і на “Шахед”, і на його імітатор”, — пояснив речник.

Він підкреслив, що використовувати дорогі зенітні ракети проти дешевих дронів — неефективно. Потрібні нові засоби: масові, дешевші, здатні прикривати об’єкти від дронів.

“Над цим працюють і наші військові, і військово-промислові підприємства, і наші партнери. Це питання виживання”, — підсумував Ігнат.

Реклама

Нагадаємо, у ЗСУ закінчилися ракети для зенітних ракетних комплексів SAMP/T. Україна також за півтора року не отримала жодної ракети для ЗРК Crotale. Українська ППО не справляється з посиленням російських ударів.