РФ запустила БПЛА та ракети Х-59: у Повітряних силах розповіли перші подробиці нічної атаки

У ніч проти 11 вересня в Україні працювала протиповітряна оборона. В напрямку Дніпропетровської та Запорізької областей було спрямовано "Шахеди" попередньо з напрямку Єйськ, Краснодарський край.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

"Ворог запустив 9 ударних БПЛА, потім ще цифра виросла. Найближчим часом подамо офіційну інформацію", - сказав він.

Станом на ранок відомо про близько 12 ударних БПЛА, які були знищені ППО. Окупанти також атакували Сумську область.

"Таким чином, можна говорити, що буде більше ця цифра – близько 13-14 безпілотників було знищено. Крім того, противник атакував сьогодні протирадіолокаційними ракетами. Це ракети, які запускаються з тактичної авіації Су-24 і Су-35, а також керованими авіаційними ракетами Х-59. Більшість не досягла своїх цілей. Є ще інформація про один збитий безпілотник невстановленого типу", - розповів Юрій Ігнат.

Нагадаємо, у ніч проти 11 вересня на Дніпропетровщині пролунала серія потужних вибухів.

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