РФ запустила лише одну ракету по Одещині: Гуменюк назвала мету ворога

Загарбники можуть готуватися до наступної масованої атаки по Україні.

Російська авіація ввечері 21 лютого випустила з Чорного моря по Одещині одну ракету – ймовірно, Х-31.

Про це розповіла начальниця пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк, повідомляє "Суспільне".

Гуменюк поінформувала, що ворог влаштував точкову ракетну атаку. Здійснено це було задля підтримання напруження місцевого населення не лише прифронтових регіонів.

Окрім того, такі дії окупантів можуть свідчити про їхні намагання вивідати розташування української ППО перед підготовкою до наступної масованої атаки.

"Ворог не припиняє використання тактичної авіації навіть з острахом на те, що у нього такі суттєві втрати за минулий тиждень. Він використовує тактичну авіацію на інших ділянках та відстанях", – розповіла речниця Сил оборони півдня.

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Зауважимо, ввечері 21 лютого в Одеській області була оголошена повітряна тривога, а Повітряні сили згодом повідомили про ракету у напрямку регіону.

Нагадаємо, в ніч проти 22 лютого російські війська запустили по Україні безпілотники та ракету. Сили ППО знищили вісім з десяти ворожих дронів.

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