РФ запустила потужності часів СРСР для виробництва снарядів: чим може відповісти Захід

Експерт визнав, що Росії все ж недостатньо власних потужностей, інакше вона б не зверталася до Ірану та Північної Кореї.

Для виробництво снарядів Росія запустила потужності, які лишились з часів СРСР.

Про це заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, передає "Київ 24".

За його словами, військово-промисловий комплекс РФ працює. І ще з часів СРСР у Росії залишилася потужна база ВПК.

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"Цей військово-промисловий комплекс працює. Він ще з часів Радянського Союзу залишився у Росії й мав потенціал розширення на дорівнювання 2-2,5 мільйони пострілів на рік. Тобто те, що РФ змогла збільшити кількість виробництва станом на 2021-2022 це було десь в межах 500-600 тисяч на рік. До 2-2,5 мільйонів це вони просто запустили ті потужності, які залишились від Радянського Союзу і це було очікувано через деякий час", – пояснив Коваленко.

Натомість, такі ж потужності є і у Європі, які країни ЄС навпаки не розширювали, додав аналітик.

"Але на відміну від Росії, у Європи є можливість збільшувати кількість виробництва. Питання лише, чи буде вона ці лінії запускати. Це залежить від бажання запускати ці лінії виробництва. Я думаю, що все ж таки заробляти гроші хочуть усі. Тому це так чи інакше, але як відбувається, так і буде відбуватися", – розмірковує експерт.

На його думку Європа та США мають розширити виробничий потенціал. Натомість у Росії він обмежений. Адже в іншому випадку вона б не зверталася до Білорусі, КНДР, чи Ірану.

Раніше у ЗСУ розповіли, що на Харківському напрямку російська армія збільшила використання снарядів із Північної Кореї.

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