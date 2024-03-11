РФ запустить виробництво нових авіабомб для атак по всій лінії фронту: деталі від ISW

За словами російських воєнкорів, з часом окупанти зможуть скидати керовані планерні бомби з меншої висоти та збільшать максимальну дальність ураження до 80-90 км.

Російські війська останнім часом активно обстрілюють керованими авіабомбами прифронтові населені пункти України. Не виключено, що РФ може запустити серійне виробництво вдосконалених КАБів, щоб розширити їхнє застосування по всій лінії фронту.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Речник ОСУВ "Таврія" капітан Дмитро Лиховій 10 березня повідомив, що окупанти завдали удару по Мирнограду на Донеччині трьома універсальними міжвидовими планерними боєприпасами (УМПБ) Д-30СН. Речник розповів, що вдосконалені керовані планерні бомби по суті перетворюють некеровані гравітаційні бомби ФАБ радянських часів на керовані планерні бомби.

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Аналітики Інституту вивчення війни нагадали, що російські війська використовували некеровані планерні бомби ще у січні 2024 року.

Водночас нещодавно російські так звані воєнкори стверджували, що окупанти у невизначених районах України почали завдавати ударів некерованими планерними бомбами ФАБ УМПБ, на противагу використанню некерованих планерних бомб із уніфікованими модулями планування і корекції.

Керовані планерні бомби УМПБ обладнані системою наведення, до якої входить завадостійкий приймач сигналів ГЛОНАСС/GPS "Комета", а також складні крила, схожі до крилатої ракети Х-101.

Воєнкори вказували, що російські війська можуть запускати керовані планерні бомби УМПБ з літаків і наземних РСЗВ "Торнадо-С" та "Смерч". Поки що ворожа авіація запускає УМПБ без реактивних двигунів, але в майбутньому у планах росіян – застосовувати такі бомби з реактивними двигунами.

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"Російські воєнні блогери стверджували, що керовані планерні бомби з реактивним двигуном і паливним баком дозволять російській авіації скидати керовані планерні бомби з меншої висоти "подібно до крилатих ракет класу "повітря-поверхня" та збільшать максимальну дальність ураження до 80-90 кілометрів", – йдеться в повідомленні ISW.

Там зазначили, що завдяки збільшеній дальності польоту керованих планерних бомб УМПБ російська авіація зможе збільшити глибину ударів по позиціях ЗСУ без ризику виявлення або знищення літаків українськими Повітряними силами.

"Таким чином, припускають фахівці, російська оборонно-промислова база намагається масово виробляти керовані планерні бомби УМПБ. Російські війська, ймовірно, намагатимуться запустити серійне виробництво керованих планерних бомб УМПБ та розширити їхнє застосування на всій лінії фронту", – оцінили в ISW.

Нагадаємо, 10 березня Лиховій повідомив, що російські війська обстріляли Мирноград на Донеччині, використавши нові, покращені авіабомби.

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