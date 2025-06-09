РФ запустила 479 дронів, десятки крилатих ракет і "Кинджалів": скільки цілей знищила ППО

Атака РФ на Україну. / © ТСН.ua

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Вночі проти 9 червня армія Російської Федерації атакувала Україну 499-ма засобами повітряного нападу - безпілотниками та кількома типами ракет. Сили ППО знешкодили 479 засобів повітряного нападу.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Зафіксовано 499 повітряних цілей:

479 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів: напрямки Курськ, Шаталово, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ;

чотири аеробалістичних ракети Х-47 М2 "Кинджал" - із Тамбовської області;

10 крилатих ракет Х-101 із Саратовської області;

три крилатих ракети Х-22 із повітряного простору над акваторією Чорного моря;

дві протирадіолокайційні ракети Х-31П із повітряного простору над акваторією Чорного моря;

одну крилату ракету Х-35 із ТОТ АР Крим.

За попередніми даними, сили ППО знешкодили 479 засобів повітряного нападу противника: 292 збито вогневими засобами, 187 - локаційно втрачені:

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277 ворожих БпЛА типу Shahed збито вогневими засобами, 183 — локаційно втрачено;

10 крилатих ракет Х-101;

4 аеробалістичні ракети Х-47 М2 "Кинджал";

2 крилаті ракети Х-22 - не досягли цілей (локаційно втрачені);

2 протирадіолокаційні ракети Х-31П;

1 крилата ракета Х-35.

За інформацією військових, зафіксовано влучання у десяти локаціях, падіння збитих (уламки) у 17 локаціях.

Нічна атака РФ

Посеред ночі Росія здійснила масовану ракетно-дронову атаку на Україну. Ворог застосував ракети «Кинджал» для удару по Рівненщині. Крім того, були чисельні запуски балістичних ракет на Чернігівщину та Київщину з Брянської області РФ.

Вночі РФ здійснила найбільший удар по Рівненщині за час війни. Ворог атакував область десятками повітряних цілей. Незначні ушкодження отримав об'єкт цивільної інфраструктури.

Окрім того, близько 09:00 у Рівному знову сталися потужні вибухи. Спрацювали сили ППО. Моніторингові канали писали про пуски двох “Кинджалів”.

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Відомо, що сусідня Польща піднімала військову авіацію. Через інтенсивний повітряний напад РФ на територію України, польські та літаки союзників почали діяти в польському повітряному просторі зранку.

Дата публікації 08:36, 09.06.25 Кількість переглядів 82 У Чебоксарах дрони атакували завод, який виробляє електроніку для армії Росії