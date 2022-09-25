РФ застосувала на фронті хімічну зброю: експерт розповів про небезпеку цих гранат

Окупанти застосовують проти українських військових газові гранати К-51, які відносять до хімічної зброї.

Військовий експерт Олег Жданов прокоментував використання окупантами на фронті газової гранати К-51.

Цю гранату росіяни застосували на Південнобузькому напрямку 24 вересня.

Експерт наголосив, що ця граната відноситься вже до хімічної зброї

"У її складі – перцевий газ, але у набагато більшій концентрації, ніж гранати, якими поліція розганяє демонстрації. Тут – порошок, пластиковий корпус, запал такий же, як у звичайної гранати", — пояснив Жданов.

За його словами, ця граната ефективна переважно у закритих приміщеннях для "викурювання" противника, який немає протигазу.

"З протигазом всі проблеми зникають. Цю гранату скинули з безпілотника на наші позиції. Так як місцевість була відкритою і дуже швидко спрацювали медики – втрат не було. Але сам факт застосування хімічної зброї дуже насторожує. Подивимося на реакцію Заходу", — сказав експерт.

Як додає mil.in.ua, газові гранати К-51 активно застосовувалися російськими силами під час боїв за Донецький аеропорт у 2015 році.