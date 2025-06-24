Удари Росії ракетами та дронами: як вижити під час повітряної атаки

Ракетні обстріли / © ТСН.ua

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Останні атаки росіян на Україну свідчать про зміну їхньої тактики та посилення агресії.

Неабияк впливає на перебіг війни поява у ворога нового озброєння: модернізовані дрони-камікадзе, касетні боєприпаси та авіаційні ракети тепер можуть знищувати не просто окремі стіни, а цілі під’їзди багатоповерхівок.

У таких умовах «тривожна валізка» з документами, ліками та предметами першої потреби має бути підготовлена заздалегідь — адже час на збір може бути вкрай обмеженим.

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ТСН.ua зібрав поради рятувальників та спеціалістів, як уберегтися під час ворожого обстрілу.

Правило «двох стін» більше не рятує

Представник ДСНС Києва Павло Петров зауважив, що раніше правило «двох стін» ще працювало під час артилерійських обстрілів, але тепер ситуація змінилася.

«Ми стикаємося з високоточним озброєнням. Ударні безпілотники не просто з’являються частіше, вони оснащені потужними бойовими частинами. Під час прямого влучання 'шахеда' в будинок приміщення може вигоріти за кілька хвилин, а температура настільки висока, що пожежу важко загасити», — зазначив Петров.

Пресофіцер ДСНС Олександр Хорунжий попереджає: перебування у квартирі вже не гарантує безпеку.

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«Після обстрілу в Солом’янському районі Києва (йдеться про обстріл столиці 17 червня — Ред.) ми побачили, що ціле крило багатоповерхівки просто зруйноване. При такій силі удару не рятує ні ванна, ні коридор, ні підвал — усе опиняється під завалами», — наголошує Хорунжий.

За словами фахівці, під час атаки громадянам загрожують не лише прямі влучання, а й пожежі, задимлення чи обвали. Закриті приміщення без вентиляції стають смертельною пасткою через ризик отруєння або блокування виходу.

Ворог навмисно атакує панельні будинки

За словами фахівців ДСНС, шанси на виживання залежать від типу будинку. Найнебезпечніші — це «панельки», які під ударами руйнуються миттєво, як карткові будиночки. Монолітні споруди міцніші, але й вони не витримують прямого попадання.

Під час обстрілів часто руйнуються цілі секції — разом із коридорами, ванними та підвалами. Касетні боєприпаси, які вражають велику площу одночасно, роблять марними намагання дотриматися елементарних правил безпеки — особливо якщо снаряд влучає у дах.

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Окрім того, президент Української авіаційної асоціації пілотів Геннадій Хазан переконаний, що

23 червня російська ракета навмисно влучила у житловий будинок у Шевченківському районі Києва.

За його словами, окупанти спеціально цілять у панельні будинки аби знищити житло українців та завдати максимальної шкоди.

Окрім того, через особливості конструкції такого будинку, від удару він фактично «складається».

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Куди ховатися під час обстрілу

Геннадій Хазан наголошує, що під час ворожих обстрілів, громадяни мають перебувати в спеціально визначених місцях.

«Люди мають бути в місцях спеціально визначених, а це значить, вони підсилені, і теоретично або практично тільки місця, які витримають руйнування будівлі», — сказав експерт.

Спеціалісти з цивільного захисту радять заздалегідь дізнатися, де знаходиться найближче укриття та визначити безпечний маршрут.

Оптимальними варіантами вважаються:

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спеціалізовані захисні споруди (бомбосховища),

підземні об’єкти (паркінги, пішохідні переходи, станції метро),

внутрішні сходові прольоти (особливо в сучасних монолітних будинках).

Окрім того, слід тримати поруч тривожну валізку.

Під час обстрілу не варто перебувати біля вікон, дзеркал, легких конструкцій, автомобілів, автозаправних станцій чи під арками — ці місця небезпечні при ворожих атаках.

Своєю чергою військовим експертом, генерал-лейтенантом у відставці Ігор Романенко наголошує, що громадяни не повинні ігнорувати повітряну тривогу, навіть якщо звикли до війни. Варто йти до спеціального укриття.

Дехто під час тривоги відчиняє вікна і двері, щоб їх не зірвало вибуховою хвилею і не поранило склом. Але, як бачимо, під час застосування балістики — правило «двох стін» не працює. Якщо подібні атаки триватимуть надалі, то навряд чи варто ризикувати. Краще подбати про безпеку. Ситуація зміниться, коли ми зможемо ефективніше протидіяти російським атакам», — підсумовує Ігор Романенко.

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Якщо обстріл застав вас вдома

Під час артилерійського, мінометного або ракетного обстрілу, якщо ви знаходитеся вдома і не маєте можливості піти в укриття вам необхідно:

спуститися у підвал або інше заглиблення що може стати укриттям,

якщо підвалу немає — варто обрати кімнату, максимально віддалену від зовнішніх стін і вікон, притуліться до несучої стіни,

не залишатися у під’їздах, на сходових клітках чи під арками.

Також, якщо немає можливості сховатися в захищеному приміщенні — лягайте на підлогу, прикриваючись масивними предметами, що можуть зупинити кулі чи уламки.

Як діяти під час обстрілу на вулиці

Якщо ви опинилися під обстрілом на відкритій місцевості, вам необхідно:

негайно впасти на землю — знайдіть будь-яку нерівність (виступ, канаву, навіть невелику западину),

захистіть вуха долонями, рот тримайте відкритим — це допоможе зменшити пошкодження від ударної хвилі.

Після вибуху починайте швидко прямувати до сховища.

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Під час обстрілу на вулиці не можна:

ховатися за автівками чи кіосками, адже вони можуть стати мішенями.

Після завершення обстрілу не виходити з укриття щонайменше 10 хвилин

ховатися біля вікон, у підвалах панельних будинків, біля автівок, заправок,

розбирати завали самостійно — варто дочекатися рятувальників,

перебігати відкриту місцевість під час обстрілу — це підвищує ризик поранення.

Що робити якщо ви опинилися під завалами

Всеволод Дорофєєв, інструктор з тактичної медицини та домедичної допомоги, радить завжди тримати під рукою в безпечному місці, наприклад у сховищі за двома стінами, набір необхідних речей. До нього мають входити аптечка з турнікетом, бандажем і бинтами для тампонування, ліхтарик, свисток, пляшка з водою та павербанк, передає NV.

Як пояснив Дорофеєєв, ці предмети можуть допомогти, якщо людина опинитися під завалами та зможе рухатися.

Спеціаліст також наголосив, що старі будинки при ударах розсипаються на дрібні уламки, тоді як залізобетонні конструкції міцніші, але й вони не витримають потужних ракетних ударів. Найбезпечніше — спуститися якомога нижче, оскільки верхні поверхи найбільш вразливі.

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У разі, коли людина потрапила під завали, їй слід подавати сигнали рятувальникам. Адже самостійно вибратись майже неможливо.

Як розповів інструктор, подавати сигнал можна голосом, свистком, ліхтариком або стуком по стіні чи металевим предметам, наприклад батареям. Також він зазначає, що не слід подавати сигнал безперервно – необхідно економити сили.

Зокрема, слід прислухатися до рятувальників і відповідати, якщо хтось кличе. Іноді вони влаштовують «хвилину тиші», щоб почути стуки чи зойки, або використовують спеціальні сенсори.

Якщо ви травмувалися, то не потрібно робити різких рухів, щоб не погіршити стан.

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Окрім того, під завалами потрібно рухатися обережно, аби не спровокувати нові обвали. Саме тому не варто намагатися самостійно розбирати уламки.

Крім того, Дорофєєв попереджає про небезпеку використання вогню — через можливість витоку газу, який може призвести до вибуху або пожежі.

Нагадаємо, 24 червня росіяни атакували Дніпропетровщину. Внаслідок удару є загиблі та поранені.

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