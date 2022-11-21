Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

РФ завдала 1 авіаційний та 2 ракетних ударів: головне зі зведення Генштабу

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
Дата публікації
Перегляди
2113
Час на прочитання
3 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
РФ завдала 1 авіаційний та 2 ракетних ударів: головне зі зведення Генштабу

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Своє чергою, українська авіація завдала удару по району зосередження противника.

Російські окупанти здійснюють інженерне обладнання лінії оборони, на окремих напрямках продовжують наступати, а також ведуть повітряну розвідку.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 21 листопада.

Ситуація на окремих напрямках

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

У прикордонних районах Брянської та Курської областей росіяни продовжуть утримувати окремі підрозділи своїх військ.

На Слобожанському напрямку ворог здійснив обстріли в районах населених пунктів Ветеринарне, Стрілеча, Глибоке, Стариця, Огірцеве, Зарубинка, Амбарне та Дворічна Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках загарбники ведуть оборону, обстріляли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Котлярівка, Табаївка, Піщане і Крохмальне Харківської області; Новоселівське, Стельмахівка, Площанка і Макіївка на Луганщині та Ямполівка, Торське і Берестове Донецької області.

На Бахмутському на Авдіївському напрямках противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій.

На Новопавлівському напрямку росіяни ведуть активну оборону на захоплених рубежах. Проводять обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії обʼєктів в районах 21 населеного пункту. Серед них - Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Водяне, Вугледар, Соледар, Майорськ, Мар’їнка та Первомайське Донецької області.

На Запорізькому напрямку окупанти обороняються. Здійснили обстріли наших позицій з мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню. Від артилерійського вогню противника постраждали райони 9 населених пунктів.

На Криворізькому та Херсонському напрямках противник створює ешелоновану систему оборони, удосконалює фортифікаційне обладнання та логістичне забезпечення передових підрозділів, не припиняє артилерійські обстріли позицій наших військ і населених пунктів на правому березі річки Дніпро. 

З танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії росіяни обстрілювали райони населених пунктів Осокорівка, Гаврилівка, Милове, Шляхове, Веселе, Висунці, Велетенське, Станіслав та Херсон.

Авіація 

За поточну добу росіяни завдали 1 авіаційний, 2 ракетних ударів та здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ вздовж лінії зіткнення.

Українська авіація протягом поточної доби завдала удару по району зосередження противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони, в свою чергу, уразили:

  • пункт управління,
  • склад паливно-мастильних матеріалів,
  • район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки.

Нагадаємо, що Росія знову вивела на бойове чергування у Чорне море корабель-ракетоносій.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
2113
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація