РФ завдала 197 ударів по Запорізькій області: є жертви і поранені

Надійшло 10 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Російські війська протягом доби обстріляли 11 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок атаки загинули двоє людей, ще п’ятеро зазнали поранень.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Впродовж доби окупанти завдали 197 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок обстрілів Запорізького району загинули дві людини, ще п’ятеро були поранені.

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Так, ворог завдав 11 авіаударів по Новояковлівці, Комишувасі, Малій Токмачці та Білогір'ю.

Росіяни за допомогою 64 дронів різної модифікації атакували Гуляйполе, Новоандріївку, Новоданилівку, Роботине, Малу Токмачку, Полтавку та Малинівку.

Шість обстрілів з РСЗВ загарбники влаштували по Гуляйполю та Новоданилівці.

Російська армія також здійснила 116 артилерійських обстрілів по території Приморського, Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Полтавки.

Надійшло 10 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Нагадаємо, у ніч проти 18 вересня російська армія атакувала Україну дронами. Вибухи пролунали у Миколаївській, Вінницькій, Кіровоградській, Полтавській областях, у Дніпрі, Сумах та в передмісті Києва.

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