РФ завдала 360 ударів по Запорізькій області: які наслідки

Російські війська протягом доби завдали 360 ударів по Запорізькій області. Внаслідок однієї з атак було поранено жінку.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Протягом доби російські загарбники 360 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожий вогонь потрапили 10 населених пунктів.

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Зокрема, внаслідок авіаційного удару по Запорізькому району було поранено жінку.

Обстріли Запорізької області

Ворог завдав вісім авіаційних ударів по Веселянці, Оріхову, Роботиному.

Росіяни за допомогою 125 дронів різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоандріївку.

Окупанти влаштували чотири обстріли з РСЗВ по Левадному та Роботиному.

Російські війська здійснили 223 артилерійських обстріли по території Гуляйполя, Новоандріївки, Малої Токмачки, Роботиного, Левадного, Верхньої Терси, Копанів та Малинівки.

Федоров зазначив, що надійшло 50 повідомлень про руйнування житла.

Нагадаємо, війська РФ у ніч проти 9 травня атакували Україну дронами-камікадзе. Більшість ворожих безпілотників збила ППО.

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