РФ завдала авіаудару поблизу Богородичного: Генштаб - про ситуацію на Слов'янському напрямку

На Слов’янському напрямку російські окупанти здійснюють обстріли зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Дібрівне, Мазанівка, Богородичне, Адамівка, Курулька, Черкаське, Краснопілля, Маяк та Новомиколаївка.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 11 липня.

Крім того, росіяни завдали авіаудару поблизу Богородичного.

В напрямку Краснопілля українські воїни відбили черговий ворожий штурм та звели всі намагання окупантів просунутися нанівець.

Раніше у Генштабі розповіли, що відбувається на Слобожанському напрямку.

Читайте також: