РФ завдала авіаудару поблизу Богородичного: Генштаб - про ситуацію на Слов'янському напрямку

В напрямку Краснопілля українські воїни відбили черговий ворожий штурм
На Слов’янському напрямку російські окупанти здійснюють обстріли зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Дібрівне, Мазанівка, Богородичне, Адамівка, Курулька, Черкаське, Краснопілля, Маяк та Новомиколаївка.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 11 липня.
Крім того, росіяни завдали авіаудару поблизу Богородичного.
В напрямку Краснопілля українські воїни відбили черговий ворожий штурм та звели всі намагання окупантів просунутися нанівець.
Раніше у Генштабі розповіли, що відбувається на Слобожанському напрямку.
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