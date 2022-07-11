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РФ завдала авіаудару поблизу Богородичного: Генштаб - про ситуацію на Слов'янському напрямку

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РФ завдала авіаудару поблизу Богородичного: Генштаб - про ситуацію на Слов'янському напрямку

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

В напрямку Краснопілля українські воїни відбили черговий ворожий штурм

На Слов’янському напрямку російські окупанти здійснюють обстріли зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Дібрівне, Мазанівка, Богородичне, Адамівка, Курулька, Черкаське, Краснопілля, Маяк та Новомиколаївка.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 11 липня.

Крім того, росіяни завдали авіаудару поблизу Богородичного. 

В напрямку Краснопілля українські воїни відбили черговий ворожий штурм та звели всі намагання окупантів просунутися нанівець.

Раніше у Генштабі розповіли, що відбувається на Слобожанському напрямку.

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