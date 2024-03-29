РФ завдала потужного удару різними ракетами і БпЛА: скільки вдалося збити і куди цілив ворог

Окупанти атакували Україну 99 повітряними цілями.
Вночі проти 29 березня армія РФ завдала потужного ракетного-авіаційного удару по об’єктах паливно-енергетичного сектору України. Окупанти застосували різні типи ракет та ударні безпілотники. ППО знищила 84 повітряні цілі.
Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.
Вночі під час атаки окупанти застосували 99 засобів повітряного нападу:
- 60 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131" (район пусків Приморсько-Ахтарськ, Курська область РФ);
- 3 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" (запускали з трьох винищувачів МіГ-31К, Рязанська область РФ);
- 2 балістичні ракети "Іскандер-М" (запуск - анексований Крим);
- 9 керованих авіаційних ракет Х-59 (запуск із дев’яти літаків Су-34 – Бєлгородська область)
- 4 крилаті ракети "Іскандер-К" (Курська область РФ);
- 21 крилата ракета Х-101/Х-555 (цілі запускали із 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС – Енгельс РФ).
"До відбиття ракетно-авіаційного удару залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил та Сухопутних військ, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України", - йдеться у повідомленні.
Силами ППО було знищено 84 повітряні цілі:
- 58 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131";
- 17 крилатих ракет Х-101/Х-555;
- 5 керовані авіаційні ракети Х-59;
- 4 крилаті ракети "Іскандер-К".
Нагадаємо, росіяни всю ніч атакували Україну ракетами і дронами. Вибухи лунали у Дніпрі та області, на Черкащині, Хмельниччині, Івано-Франківщині та Львівщині.
В "Укренерго" повідомляли, що вночі Росія масовано атакувала об'єкти енергетики. Зазнали пошкоджень теплові та гідроелектростанції в центральному та західному регіонах.
Тим часом в Міненерго назвали цілі ворога. Зокрема, окупанти намагалися атакувати об’єкти генерації електроенергії.