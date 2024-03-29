РФ завдала потужного удару різними ракетами і БпЛА: скільки вдалося збити і куди цілив ворог

Вночі проти 29 березня армія РФ завдала потужного ракетного-авіаційного удару по об’єктах паливно-енергетичного сектору України. Окупанти застосували різні типи ракет та ударні безпілотники. ППО знищила 84 повітряні цілі.

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.

Вночі під час атаки окупанти застосували 99 засобів повітряного нападу:

60 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131" (район пусків Приморсько-Ахтарськ, Курська область РФ);

ударних БпЛА типу (район пусків Приморсько-Ахтарськ, Курська область РФ); 3 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" (запускали з трьох винищувачів МіГ-31К, Рязанська область РФ);

аеробалістичні ракети Х-47М2 (запускали з трьох винищувачів МіГ-31К, Рязанська область РФ); 2 балістичні ракети "Іскандер-М" (запуск - анексований Крим);

балістичні ракети (запуск - анексований Крим); 9 керованих авіаційних ракет Х-59 (запуск із дев’яти літаків Су-34 – Бєлгородська область)

керованих авіаційних ракет (запуск із дев’яти літаків Су-34 – Бєлгородська область) 4 крилаті ракети "Іскандер-К" (Курська область РФ);

крилаті ракети (Курська область РФ); 21 крилата ракета Х-101/Х-555 (цілі запускали із 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС – Енгельс РФ).

"До відбиття ракетно-авіаційного удару залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил та Сухопутних військ, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України", - йдеться у повідомленні.

Силами ППО було знищено 84 повітряні цілі:

58 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131";

ударних БпЛА типу "Shahed-136/131"; 17 крилатих ракет Х-101/Х-555;

крилатих ракет Х-101/Х-555; 5 керовані авіаційні ракети Х-59;

керовані авіаційні ракети Х-59; 4 крилаті ракети "Іскандер-К".

Нагадаємо, росіяни всю ніч атакували Україну ракетами і дронами. Вибухи лунали у Дніпрі та області, на Черкащині, Хмельниччині, Івано-Франківщині та Львівщині.

В "Укренерго" повідомляли, що вночі Росія масовано атакувала об'єкти енергетики. Зазнали пошкоджень теплові та гідроелектростанції в центральному та західному регіонах.

Тим часом в Міненерго назвали цілі ворога. Зокрема, окупанти намагалися атакувати об’єкти генерації електроенергії.

Читайте також: