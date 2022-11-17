РФ завдала ракетних ударів по Ізюмському району: поцілила в об'єкт критичної інфраструктури, є поранені

Російські окупанти під час чергової масованої атаки України вранці 17 листопада завдали ракетних ударів по Ізюмському району, де влучили по критичній інфраструктурі.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Російські окупанти завдали ракетних ударів по Ізюмському району. Зафіксовані влучання по критичній інфраструктурі. На жаль, постраждали три працівники, чоловіків госпіталізували до лікувальної установи", - написав він.

Варто зазначити, що також влучання зафіксовані у Дніпрі та Одеській області. Там також ворог поцілив в інфраструктурні об'єкти. Зокрема у Дніпрі росіяни атакували "Південмаш", там триває пожежа. Внаслідок обстрілу також поранено щонайменше 14 людей, серед яких є одна 15-річна дитина. Пошкоджені житлові будинки поряд з підприємством.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, коментуючи сьогоднішню атаку РФ, наголосив, що нові ракетні удари по Україні націлені на видобуток газу.

Нагадаємо, що ранок 17 листопада в Україні знову розпочався з повітряної тривоги та масованої атаки РФ. Вибухи пролунали у Києві, Дніпрі, Київській, Сумській, Вінницькій та Одеській областях. У Києві за попередніми даними, сили ППО збили дві крилаті ракети. Українська ППО також спрацювала у Київській, Сумській та Вінницькій областях. Над Київським водосховищем було збито два безпілотника іранського виробництва "Шахед", які запустили російські окупаційні війська.

Варто зазначити, що попередня масована атака РФ була 15 листопада. Тоді ворог випустив по Україні біля 100 ракет. Це була наймасштабніша атака окупантів від 24 лютого. Силам української ППО вдалося збити 77 ракет, проте деякі все ж таки влучили у енергетичні об'єкти та будинки у Києві, де загинула жінка. Через обстріл було пошкоджено 15 об'єктів енергетичної галузі, через що в Україні знову запроваджено екстрені відключення світла.

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