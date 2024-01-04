РФ завдала ракетного удару по Кропивницькому: є травмовані та один загиблий

У четвер, 4 січня, російська армія вдарила ракетою по Кропивницькому. Атаковано один з промислових об’єктів у місті.

Про це повідомив голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович.

"Ворог продовжує тероризувати мирне населення. Внаслідок сьогоднішньої ракетної атаки по Кропивницькому на одному з промислових об’єктів є травмовані та один загиблий", - наголосив очільник ОВА.

Райкович пообіцяв надати деталі згодом.

Як повідомлялося, у Кропивницькому пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Повітряні сили попереджали про ракету у напрямку міста.

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