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РФ завдала ракетного удару по об'єктам критичної інфраструктури у Сумській області, є постраждалі - ОВА

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РФ завдала ракетного удару по об'єктам критичної інфраструктури у Сумській області, є постраждалі - ОВА

Фото: Віталій Малецький

Ворог атакував об'єкти критичної інфраструктури у Роменському районі.

Російські окупанти вранці 17 жовтня завдали ракетного удару по Сумській області.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Роменський район. Ракетний удар по об'єктам критичної інфраструктури після 5 ранку. Є постраждалі", - написав він та зазначив, що згодом озвучить деталі.

Варто зазначити, що 17 жовтня від вибухів прокинувся і Київ. Столицю атакували ворожі дрони-камікадзе. Міський голова Києва Віталій Кличко підтвердив вибух у Шевченківському районі столиці. На місці "прильоту" почалася пожежа в нежитловій будівлі. Після чого у столиці було чути ще декілька вибухів.

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