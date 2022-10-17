РФ завдала ракетного удару по об'єктам критичної інфраструктури у Сумській області, є постраждалі - ОВА

Ворог атакував об'єкти критичної інфраструктури у Роменському районі.
Російські окупанти вранці 17 жовтня завдали ракетного удару по Сумській області.
Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.
"Роменський район. Ракетний удар по об'єктам критичної інфраструктури після 5 ранку. Є постраждалі", - написав він та зазначив, що згодом озвучить деталі.
Варто зазначити, що 17 жовтня від вибухів прокинувся і Київ. Столицю атакували ворожі дрони-камікадзе. Міський голова Києва Віталій Кличко підтвердив вибух у Шевченківському районі столиці. На місці "прильоту" почалася пожежа в нежитловій будівлі. Після чого у столиці було чути ще декілька вибухів.
Читайте також:
- Атака дронів: на півдні України ЗСУ знищили 9 "шахідів" за годину
- В Ірані відповіли на звинувачення щодо поставок дронів-камікадзе Росії
- У Миколаївській області ЗСУ збили іранські дрони, але є і "прильоти": на Одещині повідомляють про вибухи