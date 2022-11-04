РФ завдала ракетного удару по Покровську: пошкоджено школу, 22 будинки, є загиблий та поранені

Російські окупанти завдали ракетного удару по місту Покровськ, внаслідок чого одна людина загинула, ще шість зазнали поранень.

Про це 4 листопада повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Він зазначив, що у місті ракетними ударами пошкоджено школу і щонайменше 22 будинки.

На Волноваському напрямку під обстріли потрапив Вугледар — знищено підстанцію, пошкоджено 5 будинків. На Донецькому напрямку — без постраждалих.

У Мар'їнській громаді під вогнем Мар'їнка, Красногорівка, Костянтинівка і Максимільянівка. В Очеретинській громаді — околиці Первомайського. В Авдіївці були поодинокі прильоти вночі, а вранці — обстріли з артилерії та "Градів" по центру міста, написав Кириленко.

Очільник ОВА додав, що на Горлівському напрямку у Бахмуті за добу росіяни вбили щонайменше 3 людей, поранили ще 5. Пошкоджено 9 приватних будинків і 1 багатоповерхівка. У Торецьку пошкоджено 1 будинок — без жертв. У Соледарській громаді було гучно біля Бахмутського і Яковлівки, у Світлодарській — на станції Майорськ.

Тривають масовані обстріли Торського і Зарічного в Лиманській громаді.

Нагадаємо, раніше в ОВА повідомили, що у Донецькій області за добу від рук російських окупантів загинуло вісім цивільних людей, ще 14 людей за вчора зазнали поранень.

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