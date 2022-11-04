РФ завдала ракетного удару по Покровську: пошкоджено школу, 22 будинки, є загиблий та поранені

Загалом під вогнем окупантів протягом доби перебувало щонайменше 15 населених пунктів Донеччини.
Російські окупанти завдали ракетного удару по місту Покровськ, внаслідок чого одна людина загинула, ще шість зазнали поранень.
Про це 4 листопада повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.
Він зазначив, що у місті ракетними ударами пошкоджено школу і щонайменше 22 будинки.
На Волноваському напрямку під обстріли потрапив Вугледар — знищено підстанцію, пошкоджено 5 будинків. На Донецькому напрямку — без постраждалих.
У Мар'їнській громаді під вогнем Мар'їнка, Красногорівка, Костянтинівка і Максимільянівка. В Очеретинській громаді — околиці Первомайського. В Авдіївці були поодинокі прильоти вночі, а вранці — обстріли з артилерії та "Градів" по центру міста, написав Кириленко.
Очільник ОВА додав, що на Горлівському напрямку у Бахмуті за добу росіяни вбили щонайменше 3 людей, поранили ще 5. Пошкоджено 9 приватних будинків і 1 багатоповерхівка. У Торецьку пошкоджено 1 будинок — без жертв. У Соледарській громаді було гучно біля Бахмутського і Яковлівки, у Світлодарській — на станції Майорськ.
Тривають масовані обстріли Торського і Зарічного в Лиманській громаді.
Нагадаємо, раніше в ОВА повідомили, що у Донецькій області за добу від рук російських окупантів загинуло вісім цивільних людей, ще 14 людей за вчора зазнали поранень.
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