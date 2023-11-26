РФ завдала три удари по Торецьку: у прокуратурі повідомили про наслідки

У неділю, 26 листопада близько 11:40, армія РФ завдала три удари по Торецьку у Донецькій області. Під час влучання по багатоквартирному житловому будинку поранено 60-річного містянина. Його з осколковим пораненням доставили до лікарні.

Про це в коментарі NV повідомила речниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Мєдвєдєва.

"Чоловік на момент атаки перебував у квартирі. Його з осколковим пораненням доставили до лікарні для надання медичної допомоги", — зазначила представниця прокуратури.

Під час обстрілу ворог пошкодив житлові будинки, медичний заклад і магазин. Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, саме на Донеччині тривають запеклі бої. Збройні сили України утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра на Херсонщині та продовжують наступ на Мелітопольському напрямку. Окупаційна армія РФ намагається оточити Авдіївку на Донеччині. Також росіяни намагалися штурмувати біля Кліщіївки та Андріївки, але успіху не мали.

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