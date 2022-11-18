РФ завдала ударів по Запорізькій області ракетами С-300: в одному з сіл пошкоджено будинок культури

У ніч проти 18 листопада російські окупанти завдали ударів по Запорізькій області з С-300.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

"Вночі ворог атакував наші мирні селища. Внаслідок влучання ракети, ймовірно С-300, в одному з сіл Запорізького району пошкоджено будівлю будинку культури", - зазначив він.

За попередніми даними, люди не постраждали, додав Старух.

Варто зазначити, що у ніч проти 17 листопада росіяни вкотре завдали ракетного удару по Запорізькій області. Внаслідок влучання трьох ракет руйнувань зазнали цивільні споруди. Зокрема, росіяни розбомбили житловий будинок у Вільнянську, під завалами якого опинилися люди. З-під завалів житлового будинку, у який влучила російська ракета, витягнули тіла 10 загиблих людей.

Нагадаємо, 17 листопада РФ вчергове здійснила нову масовану атаку по Україні. Загалом ворог випустив 18 крилатих ракет та п'ять безпілотників. Деякі з них на жаль влучили у інфраструктурні об'єкти у Дніпрі, Одеській та Харківській областях. Зокрема у Дніпрі ворог поцілив у "Південмаш". Там також було поранено 23 людини, серед яких п'ятнадцятирічна дівчина, та пошкоджено сотні квартир.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, коментуючи атаку РФ, наголосив, що нові ракетні удари по Україні націлені на видобуток газу.

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