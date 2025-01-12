РФ завдала удару КАБами по інтернату у Суджі, де ховалися цивільні росіяни: є загибла

Загалом від початку операції Сил оборони на Курщині від російських обстрілів загинуло 36 цивільних росіян, понад 100 осіб отримали поранення.

Російська авіація завдала авіаудару КАБами по інтернату у місті Суджа Курської області, де тимчасово проживають місцеві цивільні росіяни.

Про це розповів пресофіцер військової комендатури Сил оборони України на території Курської області Олексій Дмитрашківський в ефірі телемарафону.

Вчора ввечері (11 січня – Ред.) російська авіація завдала два удари в район інтернату міста Суджі. В результаті чого жінка отримала рвану рану руки. Станом на ранок дана жінка померла", – сказав Дмитрашківський.

За його словами, приміщення інтернету, де ховалися цивільні, дуже пошкоджене, там вибиті всі вікна та двері. В інтернаті ховалося багато людей літнього віку, серед яких – особи з інвалідністю.

"Постало питання, куди перемістити цих людей. Люди всі літнього віку, дуже багато людей, які мають інвалідність, хворобу Паркінсона, післяінсультні, одна особа з психічним захворюванням. Тобто стан людей на цей час досить тяжкий", – каже Дмитрашківський.

Приміщення школи-інтернату в Суджі, де ховаються цивільні

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На контрольованих Україною територіях Курської області перебуває близько 2 тисяч людей. В школі-інтернаті, яку обстріли росіяни, перебуває понад 70 осіб, додав він.

Для "Укрінформу" Дмитрашківський додав, що загалом, за весь час перебування українських військових на території Суджанського району внаслідок росіських авіаобстрілів, артилерійських та мінометних обстрілів загинуло 36 цивільних осіб, понад 100 осіб отримали поранення, природною смертю померло 70 осіб.

Він наголосив, що російська влада чинить геноцид проти свого населення.

На думку Дмитрашківського, Кремлю невигідно, щоб ці люди вижили і розповіли всьому світу правду про "людське ставлення" з боку українських військових.

Раніше Олексій Дмитрашківський повідомив, що росіяни обстрілюють місто Суджа з С-300.

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