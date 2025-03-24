РФ завдала удару по Сумах: що відомо про наслідки атаки (фото, відео)

У Сумах ліквідують наслідки ракетного удару – пошкоджені заклади освіти та охорони здоров'я.

Вдень 24 березня ворог завдав удару по центру міста Суми. Внаслідок атаки травмувалося кілька десятків людей.

Пораненим надають допомогу. Про це повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх.

За словами Артюха, РФ це був ракетний удар.

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Внаслідок атаки – пошкоджені багатоповерхівки (пошкоджені вікна та балкони), заклади освіти та охорони здоров'я.

В одному із багатоквартирних будинків зайнялася пожежа.

Як зазначив очільник ОВА, на момент удару учні перебували в захисній споруді, ніхто із них не постраждав. Також він додав, що проводиться обхід багатоповерхівок щодо надання допомоги постраждалим людям.

Виконувач обов’язків Сумського міського голови Артем Кобзар повідомив, що серед постраждалих є діти.

Станом на 15:10 відомо про 28 поранених, з них четверо дітей.

РФ атакувала місто Суми / Фото: Сумська міська рада

РФ атакувала місто Суми

Сумська міська рада повідомляє, що у дитячих садках № 10 і № 25 організували місця для ночівлі мешканців пошкоджених квартир.

Окрім того, з 17:00 цілодобово в укриттях педіатричного відділення КНП "Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди" (вул. Хворостянка) та початкової школи №32 (вул. Холодногірська) працюватимуть осередки штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

У цих закладах жителі пошкоджених будинків зможуть отримати консультації, подати заяви на обстеження пошкодженого житла та повідомити про вчинення кримінального правопорушення.

Наразі на місці прильоту працюють усі екстрені служби.

Станом на 16:00 кількість постраждалих зросла до 65, серед яких 14 дітей, повідомляє Сумська обласна прокуратура. Унаслідок атаки по житловому кварталу міста Суми, розпочато слідство.

Наслідки ракетного удару по Сумах 24 березня / Фото: Сумська обласна прокуратура

Наслідки ракетного удару по Сумах 24 березня / Фото: Сумська обласна прокуратура

Як повідомляє Сумська міська рада, станом на 16:58 кількість постраждалих різко зросла до 74.

Доповнюється.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли що в ніч проти 24 березня РФ випустила по Україні майже 100 ударних дронів.

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