"Зараз у 100 разів більше руйнувань, ніж за 8 років на Донбасі": Зеленський розповів про наслідки нападу РФ на Україну

"Зараз у 100 разів більше руйнувань, ніж за 8 років на Донбасі": Зеленський розповів про наслідки нападу РФ на Україну

Зеленський розповів про безпрецедентні руйнування, завдані Росією.

В Україні, на яку 24 лютого цинічно напала російська армія, окупанти вже завдали у 100 разів більших руйнувань, аніж Донбасу за 8 років війни. Загарбники бомблять цивільні будинки й інфраструктуру, пускають ракети, вбивають дітей - за останніми даними, від рук росіян в Україні вбито 103 дитини.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у новому відеозверненні 16 березня.

За словами президента, найбільше постраждали території Донбасу, прикордонних областей на російському напрямку, "ті території, про які російські пропагандисти завжди говорили, як про місце проживання особливо близьких для Росії людей".

"Минулої ночі російські війська продовжили обстріли української території, наших мирних міст, наших громадян. Харків та область, вони бомбили узбережжя Одещини, завдали ракетних ударів по Києву, били по цивільній інфраструктурі Запоріжжя. Станом на цей ранок 103 дитини вбиті. Російські війська зараз завдали Україні в 100 разів більших руйнувань, ніж Донбасу за 8 років війни. Постраждали найбільше території Донбасу, прикордонних областей на російському напрямку, Київська область та південь. Постраждали найбільше ті території, про які російські пропагандисти завжди говорили, як про місце проживання особливо близьких для Росії людей. Мабуть, немає такої неядерної зброї, яку б окупанти ще не застосували проти наших мирних людей. Ось така близькість, ось така дружба, ось такий, як говорили у Москві, роз'єднаний народ", - сказав президент.

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