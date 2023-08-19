РФ завдала злочинного удару по Чернігову, серед загиблих - дитина: все, що відомо про атаку (фото)

ТСН.ua зібрав все, що відомо про наслідки жахливої атаки російських окупантів на Чернігів.

Сьогодні опівдні, 19 серпня, на велике християнське свято Преображення, російські окупанти завдали злочинного ракетного удару по центру Чернігова. Є загиблі, в тому числі діти.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про наслідки жахливої атаки.

Повітряна тривога та вибухи

Приблизно о пів на дванадцяту 19 серпня у низці областей було оголошено повітряну тривогу. Приблизно через 10 хв стало відомо, що в Чернігові пролунав вибух.

У цей час у центрі міста гуляло чимало людей.

Фото: Telegram/Андрій Цаплієнко

Дехто повертався із церкви із святковими кошиками. Саме сьогодні - Яблучний спас, українці традиційно освячують фрукти. У ЗМІ одразу ж повідомили про загиблих, згодом цю інформацію підтвердила влада.

На одному з опублікованих фото видно, що біля тіла одного із загиблих стоїть святковий кошик із фруктами

Фото: МВС

Фото: ДСНС

Що відомо про жертв і постраждалих

За останніми даними, внаслідок російської атаки загинули 6 людей, зокрема 6-річна дівчинка. Про це повідомив в коментарі для ТСН.ua в.о.міського голови Чернігова Олександр Ломако.

За інформацією МВС, на місці трагедії патрульні намагалися надати їй допомогу, але, на жаль, врятувати дитину не вдалося.

Мати дівчинки перебує у важкому стані.

Спочатку керівник ОП Андрій Єрмак повідомляв про 42 постраждалих. З них – 11 дітей.

UPD 14:17

У Чернігові виявили тіло ще однієї жертви. Особа жінки поки не встановлена. Кількість загиблих зросла до 7, повідомили в МВС.

За медичною допомогою звернулося 90 поранених. З них 10 поліцейських та 12 дітей. Госпіталізовано 25 людей.

12-річну дівчинку терміново доставляють реанімобілем до Києва. Дитина в тяжкому стані.

Куди влучили окупанти

Російська ракета поцілила у будівлі Драмтеатру. За словами президента Зеленського, під удар окупантів також потрапили "площа і політехніка".

За інформацією ДСНС, внаслідок удару росіян відбулося руйнування даху драмтеатру, після чого виникла пожежа.

Пожежники ліквідовують загоряння на даху Драмтеатру