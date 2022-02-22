РФ заявила про вихід із "Мінських угод": у ТКГ повідомили, якими будуть подальші кроки переговорників

РФ заявила про вихід із "Мінських угод": у ТКГ повідомили, якими будуть подальші кроки переговорників

Україна шукатиме новий формат переговорів щодо Донбасу.

Українська делегація в ТКГ щодо Донбасу проведе консультації з ОБСЄ та країнами "нормандського формату" у зв'язку з визнання Росією "ЛДНР" та після виходу РФ із "Мінських угод".

Про це повідомляє пресслужба делегації.

Українська делегація засудила рішення російської влади щодо визнання "незалежності" створених Росією квазіутворень на тимчасово окупованих територіях України так званих "ЛНР" та "ДНР". В українській делегації заявили, що протягом минулого тижня їхні колеги з РФ неодноразово цілеспрямовано ухилялись від участі в консультаціях в форматі ТКГ, "реалізуючи свій план за допомогою ескалації безпекової ситуації на лінії розмежування".

"У ситуації, яка склалась, ми будемо проводити консультації з чинним головуванням в ОБСЄ, Координатором від ОБСЄ та країнами нормандської четвірки щодо подальшого формату переговорного процесу", - розповіли в делегації.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що визнання Путіним "незалежності" створених Росією квазіутворень на тимчасово окупованих територіях України так званих "ЛНР" та "ДНР", є ескалаційним кроком.

Українська сторона розуміє всі можливі ризики, пов'язані з цим, а тому вкотре закликає РФ вирішувати питання щодо Донбасу дипломатичним шляхом.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.