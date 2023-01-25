РФ заявляє про "наступ" на Вугледар: в ISW оцінили реальні можливості окупантів

Російські окупанти поширюють фейк про нібито наступ на Вугледар Донецької області. Що насправді є лише спробою створити "позитивний наратив" на тлі відсутності прогресу путінських військ у Бахмуті.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики ISW зауважили, що російська пропаганда масово почала поширювати інформацію про те, що, мовляв, 155-а бригада морської піхоти Тихоокеанського флоту ЗС РФ нібито змогла прорвати оборону України біля Вугледара, а також просунутися на північ від Павлівки.

Втім, експерти вказали на те, що окупанти втратили багато сил в районі Вугледара ще в листопаді 2022 року і навряд чи зможуть відновити новий наступ на цій ділянці фронту. За даними аналітиків, реальних ознак відновлення російських окупантів у західній частині Донецької області немає.

"ISW не зафіксувала будь-яких відеозаписів, що вказують на те, що російські війська почали локальний наступ в районі Вугледар станом на 25 січня. Російські джерела, ймовірно, мають намір повторити аналогічні триваючі дії в Запорізькій області, де російські джерела поширили твердження про локалізовані російські наступи без будь-яких підтверджень, щоб відвернути увагу від того факту, що російські сили не домоглися будь-яких значних успіхів в оперативному відношенні навколо Бахмута", - наголошують в ISW.

Крім того, аналітики переконані, що дії окупантів, попри пропаганду росіян, не свідчать про відновлення їхнього наступу на заході Донецької області.

"Незалежно від того, чи російські сили проводять локалізовані наступальні операції поблизу Вугледара, чи російські джерела перебільшують російську активність на цій ділянці фронту, російські зусилля, ймовірно, зосереджені на підтримці цієї інформаційної операції та не віщують відновлення російського наступу на заході Донецької області", - додали в Інституті.

Що відбувається на Донеччині

На Донбасі тривають найзапекліші бої, зокрема за Бахмут та Соледар.

Диктатор Росії Володимир Путін 14 разів особисто встановлював терміни захоплення всього Донбасу, але окупанти застрягли під Бахмутом і щодня зазнають великих втрат.

23 січня стало відомо, що українські прикордонники-мінометники захопили позицію окупантів біля Бахмута на Донеччині.

Тим часом на Донеччині ЗСУ суттєво прорідили лави "вагнерівців", однак ворог підтягнув нові сили.

За даними Пентагону, Росія відправляє десятки тисяч мобілізованих військових для зміцнення своїх позицій в районі Бахмута.

Оборону Бахмута в Інституті дослідження війни називають "стратегічно правильною".

Польський генерал Вальдемар Скшипчак пояснив, що битви за Бахмут та Соледар і ймовірність нового наступу окупантів - це пов'язані між собою операції. За його словами, якщо росіянам вдасться захопити Бахмут, це дасть змогу їм вийти на лінію Краматорськ-Слов'янськ. Саме цю лінію Путін прагне поєднати з іншими територіями на сході вздовж річки Ворскла та лівого берега Дніпра.

Водночас військовий експерт Дмитро Снєгирьов попереджав, що армія Росії розглядає Донецьку область як пріоритетну для нового великого наступу. Експерт зазначив, що в наступі братимуть участь насамперед мобілізовані росіяни.

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