РФ зайняла околиці сіл біля Великої Новосілки: чи є загроза втрати важливого селища

Російські окупанти після паузи та перегрупування сил активно продовжують здійснювати тиск в напрямку Великої Новосілки.

Про загрозу Великої Новосілки – вкрай важливого населеного пункту для фронту на південній Донеччині, пише моніторинговий OSINT-проєкт DeepState.

За інформацією каналу, наразі увага ворога зосереджена на відтинку населених пунктів Нескучне-Времівка.

Зазначається, що росіяни зайнявли північні околиці Нескучного і продовжують відправляти безперервно піхоту в даному напрямку.

"Нещодавно окупанти публікували кадри підняття прапора в тому районі, але повідомлення про повне зайняття села не відповідає дійсності, адже іншу частину села тримають бійці Сил Оборони", – стверджує DeepState.

Крім того, противник здійснює тиск із посадок на західній стороні від Нескучного, а сьогодні фіксувалося декілька груп ворога чисельністю від 2 до 5 осіб у Времіївці.

"Якщо московитам вдасться накопичити на північних околицях Нескучного певне угрупування і закріпитися, то вчергове може повторитися ситуація із залишенням бійців СОУ в несприятливій ситуації, як це було в Макарівці", – попереджають аналітики каналу.

Велика Новосілка Донецької області розташована поблизу адмінкордону з Запорізькою та Дніпропетровською областями.

Велика Новосілка на карті

Раніше речник добровольчої армії пояснив, чим важлива для окупантів Велика Новосілка.

Нагадаємо, начальник відділення комунікацій 48-ї окремої артбригади ЗСУ Богдан Петренко попереджав, що у разі захоплення Великої Новосілки у росіян відкривається шлях для подальшого наступу в декількох напрямках – як на північ Донецької області в бік Покровська, так і на захід – у бік Запорізької та Дніпропетровської областей.

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