ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
322
Час на прочитання
1 хв

РФ зазнала серйозних втрат на добу: деталі від Генштабу

За минулу добу окупанти втратили чимало живої сили та техніки.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Окупант

Окупант / © Associated Press

Втрати РФ в Україні 31 жовтня сягнули 1 141 830 осіб. Минулої доби ЗСУ знищили 970 окупантів.

Про це повідомив Генеральний штаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 31.10.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 141830 (+970) осіб

  • танків — 11 310 (+5)

  • бойових броньованих машин — 23 519 (+5)

  • артилерійських систем — 34 128 (+39)

  • РСЗВ — 1 533 (+2)

  • засоби ППО — 1 233 (+1)

  • літаків — 428

  • гелікоптерів — 346

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 76355 (+648)

  • крилаті ракети — 3 917 (+37)

  • кораблі — 28

  • підводні човни — 1

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 66111 (+118)

  • спеціальна техніка — 3 986

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зазначив, що Росія від початку 2025 року втратила на фронті практично стільки ж людей, скільки й мобілізувала.

Дата публікації
Кількість переглядів
322
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie