РФ зазнала серйозних втрат на добу: деталі від Генштабу
За минулу добу окупанти втратили чимало живої сили та техніки.
Втрати РФ в Україні 31 жовтня сягнули 1 141 830 осіб. Минулої доби ЗСУ знищили 970 окупантів.
Про це повідомив Генеральний штаб.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 31.10.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 141830 (+970) осіб
танків — 11 310 (+5)
бойових броньованих машин — 23 519 (+5)
артилерійських систем — 34 128 (+39)
РСЗВ — 1 533 (+2)
засоби ППО — 1 233 (+1)
літаків — 428
гелікоптерів — 346
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 76355 (+648)
крилаті ракети — 3 917 (+37)
кораблі — 28
підводні човни — 1
автомобільна техніка та автоцистерни — 66111 (+118)
спеціальна техніка — 3 986
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зазначив, що Росія від початку 2025 року втратила на фронті практично стільки ж людей, скільки й мобілізувала.