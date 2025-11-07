РФ зазнає шалених втрат на фронті: Генштаб повідомив деталі

Окупант / © Associated Press

Станом на 7 листопада російська армія зазнала близько 1 148 910 втрат у живій силі. Лише за минулу добу ЗСУ ліквідували ще 1 170 російських військових.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 07.11.25 орієнтовно склали:

танків — 11 330 (+1)

бойових броньованих машин — 23 543 (+2)

артилерійських систем — 34 301 (+13)

РСЗВ — 1 535

засобів ППО — 1 238 (+1)

літаків — 428

гелікоптерів — 346

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 78 678 (+248)

крилатих ракет — 3 918

кораблів / катерів — 28

підводних човнів — 1

автомобільної техніки та автоцистерн — 66 723 (+65)

спеціальної техніки — 3 993 (+2)

Нагадаємо, російське Міністерство оборони повідомило, що «16-а механізована бригада», якої насправді не існує в ЗСУ, втратила 8 бійців.