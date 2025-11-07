ТСН у соціальних мережах

Війна
354
1 хв

РФ зазнає шалених втрат на фронті: Генштаб повідомив деталі

Минулої доби окупанти зазнали серйозних втрат.

Анастасія Павленко
Окупант

Окупант / © Associated Press

Станом на 7 листопада російська армія зазнала близько 1 148 910 втрат у живій силі. Лише за минулу добу ЗСУ ліквідували ще 1 170 російських військових.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 07.11.25 орієнтовно склали:

  • танків — 11 330 (+1)

  • бойових броньованих машин — 23 543 (+2)

  • артилерійських систем — 34 301 (+13)

  • РСЗВ — 1 535

  • засобів ППО — 1 238 (+1)

  • літаків — 428

  • гелікоптерів — 346

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 78 678 (+248)

  • крилатих ракет — 3 918

  • кораблів / катерів — 28

  • підводних човнів — 1

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 66 723 (+65)

  • спеціальної техніки — 3 993 (+2)

Нагадаємо, російське Міністерство оборони повідомило, що «16-а механізована бригада», якої насправді не існує в ЗСУ, втратила 8 бійців.

354
