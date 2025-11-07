- Дата публікації
РФ зазнає шалених втрат на фронті: Генштаб повідомив деталі
Минулої доби окупанти зазнали серйозних втрат.
Станом на 7 листопада російська армія зазнала близько 1 148 910 втрат у живій силі. Лише за минулу добу ЗСУ ліквідували ще 1 170 російських військових.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 07.11.25 орієнтовно склали:
танків — 11 330 (+1)
бойових броньованих машин — 23 543 (+2)
артилерійських систем — 34 301 (+13)
РСЗВ — 1 535
засобів ППО — 1 238 (+1)
літаків — 428
гелікоптерів — 346
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 78 678 (+248)
крилатих ракет — 3 918
кораблів / катерів — 28
підводних човнів — 1
автомобільної техніки та автоцистерн — 66 723 (+65)
спеціальної техніки — 3 993 (+2)
Нагадаємо, російське Міністерство оборони повідомило, що «16-а механізована бригада», якої насправді не існує в ЗСУ, втратила 8 бійців.