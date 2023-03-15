РФ збила американський БПЛА напередодні візиту Сі Цзіньпіна до Москви: експерт пояснив, чи пов’язані ці події

Багато хто зауважив, що Росія збила американський БПЛА якраз напередодні візиту Сі Цзіньпіна до Москви.

Росія продовжує слідкувати за нумерологією тому під різні дати та формати намагається чогось досягти. Так могло статися і зі збиттям американський БПЛА, який збила РФ.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів керівник Південно-Кавказької філії Центру досліджень армії конверсії та роззброєння Володимир Копчак.

“Це банальна демонстрація сил. Працює кремлівська нумерологія: починаючи з 9 травня минулого року вони постійно під різні дати та різні формати намагаються чогось досягти, насамперед сформувати для себе якісь політичні звитяги для внутрішнього користування, збиття американського БПЛА теж сюди входить. Цей інформаційний треш продовжуватиметься. Наскільки він підійме бойовий дух в умовному Сургуті, мені важко судити. Вони і без цього стосовно особового складу мають багато проблем”, - пояснив Володимир Копчак.

Нагадаємо, що є ризик того, що збитий російським винищувачем американський безпілотник MQ-9 Reaper, дістати з Чорного моря не вдасться.

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