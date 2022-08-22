РФ збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі: військові попереджають про загрозу обстрілів

Зараз в Чорному морі знаходиться 5 ракетоносії з ракетами типу "Калібр", зокрема і підводні.
Російські окупанти збільшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі. Це може свідчити про підготовку до посилених обстрілів на День Незалежності України.
Про це заявила керівниця прес-центру ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону.
За її словами, зараз в Чорному морі знаходиться 5 ракетоносії з ракетами типу "Калібр", зокрема і підводні.
Пізніше в ОК "Південь" уточнили, що вороже корабельне угруповання в Чорному морі нарощує свою присутність до 14 одиниць. Кораблі тримаються на розрахунково безпечній відстані за мисом Тарханкут.
При цьому напоготові перебуває 5 носіїв ракет типу "Калібр" із загальною кількістю понад 30, та 1 великий десантний корабель.
"Враховуючи всі загрози і ризики, що несе із собою нагнітання обстановки в регіоні, не наражайте себе на небезпеку, будьте свідомими і мудрими, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, дотримуйтесь алгоритму і правил дій, не довіряйте фейкам і сумнівним джерелам інформації", – закликали в ОК "Південь".
Раніше повідомлялося, що російські окупанти посилюють угруповання на півдні і формують 50 нацбатальйонів.
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