РФ збільшила кількість "Калібрів" у Чорному морі: в ОК "Південь" попередили про небезпеку

Росія вивела у Чорне море ракетоносії.
Станом на ранок суботи, 24 червня, Росія збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі. На бойовому чергуванні перебуває до трьох підводних та одного надводного носіїв "Калібрів". Загальний залп може сягати 16 "Калібрів".
Про це в ефірі національного телемарафону повідомила керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.
"Якщо в ніч ми входили з розумінням, що на бойовому чергуванні два підводних ракетоносії, споряджені вісьмома "Калібрами", то під ранок ворог додав ще один надводний ракетоносій. Тобто корабельне угруповання збільшено до дев'яти одиниць, і три ракетоносії продовжують бойове чергування. Загальний залп у такому випадку може сягати 16 "Калібрів", - повідомила Гуменюк.
Вона також попередила українців, що рівень ракетної загрози залишається надзвичайно високим.
Нагадаємо, у ніч проти 24 червня Росія випустила по Україні понад 50 ракет та безпілотники.
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