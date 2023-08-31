РФ збільшила кількість "Калібрів" в Чорному морі: у ЗСУ попередили про загрозу

Країна-агресорка Росія 31 серпня збільшила кількість ракетоносіїв в Чорному морі. Станом на 10:20 загальний залп може нараховувати до 24 "Калібрів".

Про це повідомили Сили оборони півдня України.

"На бойове чергування додатково виведені фрегат та ще один малий ракетний корабель. Загальний залп "Калібрів" -

до 24", - йдеться у повідомленні.

До слова, близько 9:30 українські військові повідомляли лише про один надводний ракетоносій, який був споряджений 8 ракетами. За даними Сил оборони півдня, росіяни вночі заводили цей ракетоносій до пункту базування. Втім, вранці його вивели на бойове чергування в акваторію Чорного моря

"Рівень ракетної загрози підвищено. Будьте уважні до сигналів повітряної тривоги. Реагуйте оперативно", - наголошують у ЗСУ.

Нагадаємо, попередньої ночі, 30 серпня, Росія завдала удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування та ударними безпілотниками. Сили ППО знищили 28 ракет і 15 дронів.

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