РФ збільшила кількість носіїв "Калібрів" у Чорному морі: скільки ракет на бортах

Кораблів РФ нема лише в Азовському морі.
Зранку 19 листопада війська агресорки Росії вивели до Чорного і Середземного морів носії крилатих ракет "Калібр". В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
Про це повідомили у пресслужбі Військово-морських сил ЗСУ.
Зазначається, що станом на 06:00 в акваторії Чорного моря перебуває шість російських кораблів. Усі вони є носіями "Калібрів" із загальним залпом до 24 ракет.
До Середземного моря окупанти вивели три кораблі-носії крилатих ракет "Калібр". Їхній загальний залп до 24 ракет.
Як повідомлялося, останні комбіновані ракетно-дронові удари по українських містах свідчать про те, що путінська армія використовує все, що має в наявності. Зокрема, Росія вперше бомбила Україну з "Білого лебедя".
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