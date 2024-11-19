РФ збільшила кількість носіїв "Калібрів" у Чорному морі: скільки ракет на бортах

Кораблів РФ нема лише в Азовському морі.

Зранку 19 листопада війська агресорки Росії вивели до Чорного і Середземного морів носії крилатих ракет "Калібр". В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

Про це повідомили у пресслужбі Військово-морських сил ЗСУ.

Зазначається, що станом на 06:00 в акваторії Чорного моря перебуває шість російських кораблів. Усі вони є носіями "Калібрів" із загальним залпом до 24 ракет.

До Середземного моря окупанти вивели три кораблі-носії крилатих ракет "Калібр". Їхній загальний залп до 24 ракет.

Як повідомлялося, останні комбіновані ракетно-дронові удари по українських містах свідчать про те, що путінська армія використовує все, що має в наявності. Зокрема, Росія вперше бомбила Україну з "Білого лебедя".

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