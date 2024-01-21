Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

РФ збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі: скільки "Калібрів" готові до удару

РФ збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі: скільки "Калібрів" готові до удару

Російський корабель-ракетоносій / Фото: Сили оборони півдня України

Українців закликають бути уважними до сигналів повітряних тривог і реагувати оперативно.

Увечері, 21 січня, російські окупанти збільшили присутність ракетоносіїв у Чорному морі.

Про це пишуть Сили оборони півдня України.

"До фрегата знов додався малий ракетний корабель. Загальний рівень ракетної загрози підвищено. Спільне спорядження носіїв – до 16 "Калібрів", – йдеться в повідомленні.

Українців закликають бути уважними до сигналів повітряних тривог і реагувати оперативно.

Російський корабель-ракетоносій / © t.me/SJTF_Odesa
Російський корабель-ракетоносій / Фото: t.me/SJTF_Odesa

Повʼязані теми:

Наступна публікація