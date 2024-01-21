РФ збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі: скільки "Калібрів" готові до удару

Українців закликають бути уважними до сигналів повітряних тривог і реагувати оперативно.
Увечері, 21 січня, російські окупанти збільшили присутність ракетоносіїв у Чорному морі.
Про це пишуть Сили оборони півдня України.
"До фрегата знов додався малий ракетний корабель. Загальний рівень ракетної загрози підвищено. Спільне спорядження носіїв – до 16 "Калібрів", – йдеться в повідомленні.
Українців закликають бути уважними до сигналів повітряних тривог і реагувати оперативно.
Раніше командувач ВМС пояснив, чому Туреччина відмовилась пропускати кораблі для України.
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