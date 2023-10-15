РФ збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі: скільки "Калібрів" готові до удару

Росіяни вивели у Чорне море 3 ракетоносії.
Окупанти вивела на бойове чергування у Чорне море додаткові ракетоносії.
Про це повідомили у Силах оборони півдня.
"Ворог наростив присутність ракетоносіїв в Чорному морі. Наразі бойове чергування, крім підводного човна, несуть ще 2 фрегати. Сумарний залп "Калібрів" може сягати 20", – йдеться у повідомленні.
Військові оцінюють рівень ракетної загрози як дуже високий і закликають українців бути уважними до сигналів повітряної тривоги.
Раніше президент Володимир Зеленський попередив, що російських ударів із наближенням зими стане більше.
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